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События Сегодня, 08:0030
Во Львовской области во время урагана погибла женщина

В Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево. За два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков.

 

Об этом как сообщает Львовский городской совет

Женщина 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Других пострадавших нет.

По информации Львовского горсовета, в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев. Пять из них упали на автомобили.

Также была повреждена сеть электротранспорта, из-за чего ее пришлось обесточить. Кроме того, зарегистрировали 6 обрывов сетей наружного освещения.

"Еще было сообщение о поражении током, однако оно не подтвердилось", - отметили в мэрии.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии зафиксировал, что в городе за 2 часа выпало 25% месячной нормы осадков - 24,4 мм.

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Теги: news, новости, Украина, Ураган, Львов, 7dniv, 7dnivinfo  
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