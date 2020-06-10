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События Сегодня, 09:4141
Резня в школе произошла в Словакии

В словацкой школе города Врутки произошла резня - бывший ученик явился в заведение с ножом. В результате нападения погиб заместитель директора школы.

 

Об этом сообщает словацкое издание SME

Отмечается, что замдиректора оказался первым, кого встретил в школе напавший. 22-летний парень после этого вошел в ближайший класс и ранил учителя и двоих детей.

Вскоре на место инцидента прибыла полиция. Злоумышленник попытался сбежать, однако ему это не удалось - полиция смертельно ранила выпускника этой школы.

Во время операции по задержанию злоумышленника также были ранены полицейские. Медики их осмотрели и сообщили, что жизням правоохранителей ничего не угрожает.

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Теги: news, новости, Украина, резня, Словакия, Школа, 7dniv, 7dnivinfo  
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