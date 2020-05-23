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События Сегодня, 09:4642
Более 170 тысяч аккаунтов, связанных с Коммунистической партией Китая закрыл Twitter

Компания Twitter объявила в четверг, 11 июня, что закрыла более 170 тысяч учетных записей, связанных с правительством Китая. Причина - манипулятивные высказывания по поводу протестов в Гонконге и других тем.

 

Об этом сообщает CNN

Компания заявила, что аккаунты "распространяли геополитические рассказы, благоприятные для Коммунистической партии Китая". Также эксперты, которые проверяли эти аккаунты, заметили высказывания и по поводу Covid-19.

В Стэнфордской интернет-обсерватории также проанализировали аккаунты. Эксперты обнаружили, что многие из тех, кто писал о Covid-19 всю весну, были созданы только в конце января. Все они хвалят "успешную борьбу Китая с вирусом".

Компания Twitter идентифицировала 23 тысячи 750 активных учетных записей, которые создавали контент, благоприятный для Пекина. Еще 150 тысяч учетных записей использовались для ретвита этого контента. Активные аккуанты в совокупности создали 348 608 твитов.

Это не первое подобное действие, предпринятое Twitter. В августе 2019 года компания удалила чуть менее тысячи учетных записей, которые, работали в материковом Китае и "преднамеренно сеяли политическую рознь в Гонконге".

Twitter официально заблокирован в Китае, хотя многие люди в стране могут получить к нему доступ через VPN.

Добавим, что Twitter также обнаружил в Турции сеть из 7340 учетных записей, которые разместили контент, благоприятный для партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Теги: news, новости, Украина, Twitter, Китай, 7dniv, 7dnivinfo  
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