Обыски у Омеляна проводит ГБР

Утром 12 июня Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Обыски начались в 6:30.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Омеляна написал, что обыски проходят по решению суда в отношении бывших владельцев дома, где он сейчас проживает.

Напомним, 13 сентября 2018 Омеляну было вручено подозрение от НАБУ о "незаконном обогащении". Это связано с тем, что госслужащий покупал машины брату и не декларировал дом в котором проживал в течение двух недель в 2016 году.

Омелян отверг все подозрения выдвинуты в свой адрес и обвинил Национальное антикоррупционное бюро Украины в сотрудничестве с украинскими политиками. Чиновник тогда заявил о своих намерениях подать на бюро в суд. В ответ НАБУ вручили Омеляну подозрение "манипуляцией фактами".

Однако 14 сентября Соломенский районный суд Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.