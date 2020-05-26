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События Сегодня, 13:2948
Расследование дела Гандзюк до конца июля продлил суд

Суд продлил расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля. Расследование было продлено в связи с появлением новых обстоятельств в деле.

 

Об этом заявил прокурор в деле Гандзюк Андрей Сенюк. 

По его словам, соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 11 июня. Сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владимиру Мангеру.

"В связи с новыми обстоятельствами, возникшими, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангер вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство", - сказал Сенюк.

Также прокурор отметил, что решение о продлении расследования относится и к другому подозреваемому Алексею Левину. При этом детали "новых обстоятельств" обвинение не раскрыло.

"Изменились некоторые обстоятельства, риски, которые обязывают нас обратиться относительно изменению", - уточнил Сенюк.

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