Стала известна дата открытия аэропортов для иностранцев

В Украине для иностранцев планируется открыть аэропорты с 15 июня. Фактически разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты.

Об этом в ходе внеочередного заседания Кабинета министров заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, передает РБК-Украина.

"С целью возобновления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - отметил Абрамович.

Кабмин одобрил данное решение с доработкой в один день.

"Фактически мы разрешаем открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты. Останутся только Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава и Сокольники", - сказал замглавы МИУ.

Кроме того, правительство утвердило новые критерии для пересечения украинской границы иностранцами.