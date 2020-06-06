Вместо Зеленского коронавирусом заболела его супруга

Данную информацию сообщала сама первая леди, а также Офис президента в пятницу, 12 июня.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - написала Зеленская.

Также первая леди страны добавила, что в условиях ослабления карантина пока рано терять бдительность и важно соблюдать все коронавирусные меры предосторожности

"Возвращаясь к активной социальной жизни, необходимо помнить, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте стоит ли в очереди на кассе в супермаркете...", - отметила супруга президента.

Кроме того она подчеркнула необходимость носить маску.

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"Многие говорят: "Зачем мне носить маску? Я не боюсь заразиться". Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что заразился, не чувствовать никаких симптомов и... быть опасным для тех, кто рядом. Маска в общественном месте - это не только правило, но и знак уважения к другим людям!" - заявила Зеленская.

В свою очередь Офис Президента сообщил, что по факту заражения жены Зеленского коронавирусом проводится эпидемиологическое расследование.

"Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование", - сообщили в Офисе.

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