СБУ объявила в розыск человека нападавшего на Стерненко

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула, подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко. Активист говорил, что Исайкул покинул страну после нападения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, полученный 12 июня.

Агентство запросило у ведомства информацию о подозрениях Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, которые являются фигурантами дела Стерненко и подозреваются в хулиганском нападении на него.

"В связи с тем, что местонахождение первого запрашиваемого лица (Исайкула, - ред.) неизвестно, оно объявлено в розыск. Подозрение в отношении второго запрашиваемого лица (убитого Ивана Кузнецова, - ред.) не отменялось", - сказано в ответе.