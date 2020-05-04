В суд по делу Гандзюк принудительно доставят Мангера

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод Владислава Мангера, главу Херсонского областного совета. Обвинение просит арестовать его за давление на свидетелей по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в прокуратуре.

В частности, собеседник подтвердил, что Печерский райсуд Киева вынес такое решение.

"Суд сегодня разрешил принудительный привод", - сообщил он.

По его словам, прокуратура намерена просить суд арестовать Мангера из-за того, что он якобы давил на свидетелей по делу Гандзюк.