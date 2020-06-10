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События Сегодня, 20:3539
Возле Шевченковского суда в связи с новыми столкновениями полиция усилила меры безопасности

Возле здания Шевченковского районного суда произошли новые столкновения между участниками акции в поддержку Сергея Стерненко и правоохранителями. Активисты, которые согласились взять Стерненко на поруки, требуют пропустить их на заседание суда.

 

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия. 

Столкновения возникли во время очередной попытки людей зайти в зал суда, где избирают меру пресечения Стерненко. Полиция применила против активистов газовые баллончики, в ответ полетели пустые бутылки. Одна из бутылок попала в голову нацгвардейца, последний был в шлеме.

В Министерстве внутренних дел заявили об усилении мер безопасности. К зданию Шевченковского суда подтянулись спецназначенцы в защитном обмундировании.

На данный момент ситуация стабильная, здание суда оцеплено десятками правоохранителей. Сам Стерненко находится среди протестующих, активист заявил, что вернется в зал суда только с поручителями, которых более 20 человек.

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