Несмотря на карантин и запреты пляж в киевском Гидропарке переполнен отдыхающими

В пятницу, 12 июня, в Киеве, где жара побила два летних рекорда, по состоянию на 17:00 на пляж в Гидропарке пришли десятки отдыхающих.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Несмотря на то, что по рекомендациям Минздрава сейчас пляжи должны быть закрыты, а температура воды при этом недостаточно высокая, чтобы открывать купальный сезон, пляж в Гидропарке просто набит людьми, которые загорают и купаются в Днепре. Также киевляне катаются на катамаранах и лодках.

Отметим, что сегодня температура в столице достигала 34 градусов выше нуля.