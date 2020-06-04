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События Сегодня, 22:5038
На взятке в 6 млн долларов главе САП задержали экс-чиновника

Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали дачу взятки руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Взятку в 6 млн долларов пытался дать бывший топ-чиновник.

 

Об этом сообщили в САП

Отмечается, что мужчине помогал чиновник киевского управления ГФС.

"Только что под процессуальным руководством САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", высокопоставленного чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц, неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП", - говорится в сообщении.

В САП уточнили, что деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Речь идет о двух уголовных производствах - касательно растраты/присвоения имущества в особо больших размерах и отмывания доходов.

"Изъято 6 млн долларов. В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц", - сообщили в САП.

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