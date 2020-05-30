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События Сегодня, 01:0064
Правила въезда в Украину во время карантина назвали в Минздраве

Министерство здравоохранения Украины разработало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина. Иностранцы должны иметь страховой полюс.

 

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Согласно обнародованным правилам, иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

Также разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.

Для въезда из временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", который необходим для контроля за самоизоляцией.

Лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.

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