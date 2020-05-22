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События Сегодня, 05:0026
Подробности увольнения ответственного за грузоперевозки чиновника УЗ стали известны

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение о немедленном отстранении от полномочий и.о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки Романа Верпицкого, а также рекомендовал Кабинету министров освободить его от занимаемой должности из-за того, что ж/д оператор в апреле-мае 2020 года начал катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.

 

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные собеседника в УЗ. 

В частности, доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная аудиторская служба Украины выявила финансовые нарушения порядка на 100 млн грн в деятельности Романа Веприцкого в период руководства им региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" УЗ. Веприцкий был назначен и.о. члена правления АО "Укрзализныця" в середине апреля этого года.

В свою очередь, Веприцкий ранее выступил против введения в компании 4-дневной рабочей недели, мотивируя это тем, что в такой кризисной мере нет необходимости, так как якобы УЗ выполняет план по доходам от грузовых перевозок.

По данным "Апострофа", это заявление Веприцкий сделал, когда уже знал о планах набсовета отстранить его от должности из-за слабых финансовых показателей деятельности УЗ в сегменте грузоперевозок.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в УЗ сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления УЗ Романа Веприцкого по делу о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь.

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