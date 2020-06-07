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Карантин ужесточили в Житомире

В Житомире ужесточили карантинные меры. Три дня в городе фиксировали рост заражения коронавирусом.

 

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24". 

По его словам, местные власти ввели первый этап ужесточения карантина.

"В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили", - сообщил он.

Он также напомнил, что решение об ужесточении карантинных ограничений принимает региональная комиссия в случае трехдневного превышения показателей.

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Теги: news, новости, Украина, Житомир, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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