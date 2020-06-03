К семье погибшего в пьяном ДТП и своим поклонникам обратился Ефремов - "Я не понимаю, как жить дальше"

Об этом актер Михаил Ефремов заявил в ходе видеообращения на YouTube.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все-равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощенья. От моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик - мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить", - сказал он.

Затем актер затронул тему, которая многих волнует: собирается ли он привлекать свои влиятельные связи, чтобы избежать наказания или смягчить тюремный срок.

"Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, "отмазываться", включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино - назад уже ничего не перемотаешь. Конец. нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего", - добавил Ефремов.