Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.06 (состоянием на 09:00)

Одним из самых необычных смартфонов от лидера мобильного рынка Samsung является Galaxy Z Flip. Этот аппарат стал неожиданностью для многих ценителей бренда, ведь после неудачного старта Fold пользователи думали, что корпорация закрыла разработку гибких смартфонов. Но, как оказалось, этот отдел не

107