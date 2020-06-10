Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на 9:00 13 июня 2020 - 30 506 человек инфицированы коронавируса.
+753 новых случая за сутки - это рекордная цифра с начала пандемии.
Умерло 880 человек (+10 за сутки).
Выздоровели 13976 (+409).
По областях (по количеству инфицированных):
1. Черновицкая область - 3869 инфицированных (+38 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Киев - 3838 (+72).
3. Львовская область - 2658 (+132).
4. Ровенская область - 2297 (+66).
5. Киевская область - 1961 (+30).
6. Ивано-Франковская область - 1695 (+26).
7. Закарпатская область - 1583 (+77).
8. Харьковская область - 1482 (+56).
9. Тернопольская область - 1403 (31).
10. Винницкая область - 1369 (+52).
11. Волынская область - 1354 (41).
12. Одесская область - 1081 (+16).
13. Житомирская область - 1032 (19).
14. Днепропетровская область - 990 (7).
15. Кировоградская область - 577 (+9).
16. Хмельницкая область - 544 (15).
17. Черкасская область - 536 (19).
18. Запорожская область - 521 (6).
19. Черниговская область - 385 (19).
20. Николаевская область - 320 (4).
21. Донецкая область - 290 (11).
21. Полтавская область - 278 (1).
22. Сумская область - 208 (4).
Херсонская область - 179 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Луганская область - 56 (2).