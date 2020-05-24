Что будет делать в случае поражения на выборах рассказал Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах. Он пообещал, что "займется другими делами".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

В то же время он сказал, что для США его проиграш будет "очень плохим результатом".

"Но конечно, если я не выиграю, я не выиграю", - сказал Трамп.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден ранее заявил, что Трамп может отказаться оставить свой пост в случае проигрыша. Также Байден обвинил Трампа в том, что он может "украсть выборы" - сфальсифицировать результаты.

"Смотри, Джо не все там. Грустно, когда ты смотришь на это и видишь это, ты видишь это для себя. Он создал свой собственный город-убежище в подвале или где бы он ни был, и он не выходит", - сказал Трамп в ответ на обвинения.

Действующий президент также отметил, что проигрыш на выборах будет "очень печальным" для США, потому что политика демократов влечет за собой "избавление от полицейских управлений" или "бездействие" в борьбе с беспорядками.