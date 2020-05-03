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Своим пассажирам тесты на коронавирус перед вылетом предложит Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa предложит своим пассажирам возможность сделать тест на коронавирус. Тестирование будут проводить перед вылетом.

 

Об этом пишет Deutsche Welle. 

Возможность сделать тест появится в июне или в начале июля в аэропортах Франкфурта и Мюнхена (Германия), которые являются базовыми для авиаперевозчика.

Тесты в соответствующих центрах будут проводить фирмы-партнеры авиакомпании. Результаты тестирования должны быть готовы в течение четырех часов. Предложение особенно актуально для пассажиров, направляющихся в страны, которые при поступлении требуют показать результаты теста.

Компания рассматривает также возможность введения услуги относительно свободного среднего кресла в ряду по желанию пассажира в эконом-классе на дальнем рейсе. Услуга предусматривает дополнительную плату.

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