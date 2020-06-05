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События Сегодня, 12:3644
Для соседних стран открыла границу Польша

В субботу, 13 июня, Польша вновь открыла свои границы для всех соседних стран Европейского союза. Запрет на въезд, который был введен из-за пандемии коронавируса, действовал в течение трех месяцев.

 

Об этом сообщает TVN24

Отметим, в Польшу в туристических целях смогут въехать лишь граждане соседних стран из ЕС, но не граждане Украины.

"Путешественники будут иметь право на бесплатный въезд, выезд и транзит через территорию Польши. Они не должны проходить самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Россией сохранится, но при этом работникам из этих стран не нужно проходить карантин.

Граждане Украины, РФ и Беларуси будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Международные рейсы возобновятся в Польше с 16 июня.

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