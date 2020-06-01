 

Пройти пробное ВНО можно дома

События Сегодня, 15:3867
Пройти пробное ВНО можно дома

Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.

 

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования

Там убеждены, что указанные пункты готовы к проведению оценивания, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.

"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.

Что для этого нужно:

15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.

  • выполнить задание в тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;
  • получить свой результат с тестирования.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.

  • в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;
  • до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;
  • получить свой результат тестирования.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.

Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ЗНО можно в видео.

 

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Теги: news, новости, Украина, ВНО, 7dniv, 7dnivinfo  
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