Почти все рейсы до августа отменила МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа.
В расписании авиакомпании остались 3 внутренние направления.
Об этом свидетельствует расписание авиакомпании.
Сейчас невозможно купить билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. До августа также отменили большинство внутренних рейсов, которые авиакомпания планировала возобновить с 15 июня.
Кроме того, о намерении закрыть продажу билетов на рейсы до августа заявил сегодня на брифинге в аэропорту "Борисполь" президент авиакомпании Евгений Дыхне.
"Сейчас мы наверное закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажир будет понимать, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристов путешествовать", - пояснил он.
Сейчас продажа открыта только на некоторые рейсы по направлениям:
- Киев-Одесса (12, 19, 26 июня) и Одесса-Киев (14, 21, 29 июня);
- Киев-Львов (26 июня) и Львов-Киев (29 июня);
- Киев-Херсон (19, 26 июня) и Херсон-Киев (21, 29 июня);
- Киев-Лондон (с 5 июля).