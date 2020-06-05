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События Сегодня, 20:2841
Почти все рейсы до августа отменила МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа.

 

В расписании авиакомпании остались 3 внутренние направления.

Об этом свидетельствует расписание авиакомпании

Сейчас невозможно купить билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. До августа также отменили большинство внутренних рейсов, которые авиакомпания планировала возобновить с 15 июня.

Кроме того, о намерении закрыть продажу билетов на рейсы до августа заявил сегодня на брифинге в аэропорту "Борисполь" президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сейчас мы наверное закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажир будет понимать, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристов путешествовать", - пояснил он.

Сейчас продажа открыта только на некоторые рейсы по направлениям:

  • Киев-Одесса (12, 19, 26 июня) и Одесса-Киев (14, 21, 29 июня);
  • Киев-Львов (26 июня) и Львов-Киев (29 июня);
  • Киев-Херсон (19, 26 июня) и Херсон-Киев (21, 29 июня);
  • Киев-Лондон (с 5 июля).
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Теги: news, новости, Украина, МАУ, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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