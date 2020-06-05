Почти все рейсы до августа отменила МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа.

В расписании авиакомпании остались 3 внутренние направления.

Об этом свидетельствует расписание авиакомпании.

Сейчас невозможно купить билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. До августа также отменили большинство внутренних рейсов, которые авиакомпания планировала возобновить с 15 июня.

Кроме того, о намерении закрыть продажу билетов на рейсы до августа заявил сегодня на брифинге в аэропорту "Борисполь" президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сейчас мы наверное закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажир будет понимать, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристов путешествовать", - пояснил он.

Сейчас продажа открыта только на некоторые рейсы по направлениям: