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События Сегодня, 22:3040
Немецкие медики увидели глобальную фальсификацию с коронавирусом: опасность переоценена

Эксперты увидели глобальную фальсификацию с коронавирусом.

Об этом пишет Конт.

Вот главные тезисы из спорного доклада:

- Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни в какой момент опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня.

- Люди, которые умирают от коронавируса, по сути, являются теми, кто статистически умрет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справиться с любым случайным повседневным стрессом (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении).

- Во всем мире, в течение четверти года, было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19, по сравнению с 1,5 миллионами смертей [25,100 в Германии] во время волны гриппа 2017/18.

- Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств, что это была не просто ложная тревога.

- Упрекнуть можно было бы примерно так: во время коронного кризиса государство зарекомендовало себя как один из крупнейших производителей фейковых новостей.

В докладе основное внимание уделяется “многообразным и тяжелым последствиям коронных мер” и содержится предупреждение о том, что они являются “серьезными”.

Больше людей умирает из-за введенных государством коронных мер, чем они погибают от вируса.

Доклад вызвал фурор. Федеральное правительство Германии и основные СМИ объединились в борьбе с ущербом своему имиджу после доклада, который бросил вызов официальной версии о пандемии коронавируса Sars-Cov-2.

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Теги: news, новости, Украина, Германия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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