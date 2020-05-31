Для заробитчан на украино-польской границе спасатели поставили палатки

На границе Украины и Польши во Львовской области, где люди уже несколько дней находятся в огромных очередях, спасатели установили палатки.

Так, на пункте пропуска "Шегини-Медика" заробитчанам предлагают укрыться от солнца и выпить воды.

Об этом в воскресенье, 14 июня, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно письму Мостиского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы и с целью обеспечения надлежащих условий для граждан, пересекающих государственную границу Украины с Республикой Польша в пункте пропуска "Шегини-Медика", 13 июня Главным управлением ГСЧС Украины во Львовской области установлено 2 палатки", - отметили в ГСЧС.