Полностью отменила карантин одна из земель Германии

В воскресенье, 14 июня, федеральная земля Тюрингия в Германии стала одной из первых, которая практически полностью отменила ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Так, здесь уже разрешено устраивать семейные праздники и собираться большими группами на обед или вечеринки. Единственной рекомендацией осталось то, что под одной крышей должно находиться не больше 10 человек. Хотя за нарушение этой рекомендации никаких штрафов нет.

При этом правила социальной дистанции и наличие средств защиты остаются. Закрытыми, несмотря на практически полную отмену карантина, останутся бордели и дискотеки.