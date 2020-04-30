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Зеленский срочно созвал Кабмин

Рост заболеваемости китайским вирусом и новый антирекорд, установленный 13 июня, стал причиной срочного совещания президента Владимира Зеленского с министрами и представителями Нацполиции

 

Селекторное совещание состоялось в субботу, 13 июня, передает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства выразил обеспокоенность резким скачком количества заболевших и потребовал от Кабмина и правоохранителей действенной стратегии для недопущения эпидемии.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - заявил Зеленский.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, "причин для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции". Глава правительства предложил усилить контроль мероприятий адаптивного карантина.

Зеленский согласился со Шмыгалем и подчеркнул, что "надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей".

По словам президета, ответственность за скопления лежит на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить соблюдение правил, прописанных Кабмином.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Кабмин, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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