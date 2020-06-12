Количество доноров крови в Украине уменьшается

В Украине уменьшается количество доноров крови. Это происходит из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отметим, такое заявление было сделано ко Всемирному дню донора крови.

"В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. В целом 70% доноров сдают кровь лишь раз в жизни", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook, что одна сдача крови может помочь трем людям.

"Сегодня сдавать кровь безопасно! Время, которое вы потратите на сдачу крови - максимум 1 час. Одна сдача крови может помочь 3 людям", - сообщил он.

Ляшко добавил, что донорскую кровь можно разделить на 3 компонента: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Каждый из них имеет специфическое применение для пациентов, нуждающихся в переливании крови.