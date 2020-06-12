С 21 июня границы открывает Испания

Испания уже с 21 июня открывает свои границы для иностранцев.

Украины пока нет в списке стран, граждане которых могут свободно попасть в Испанию.

Об открытии границ объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.

По его словам, Испания с 21 июня открывает границы для граждан стран Европейского союза. При этом в отношении их будет отменено требование проходить двухнедельный карантин.

Санчес уточнил, что границы откроют для всех стран Евросоюза, кроме Португалии. Планируется, что для португальцев свободный въезд разрешат с 1 июля.

Что касается вопроса открытия границ Испании для третьих стран, к которым относится и Украина, это будет происходить тоже с 1 июля. Санчес отметил, что во внимание будет браться эпидемиологическая ситуация в каждой конкретной стране, а также принцип взаимности.