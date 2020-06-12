О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.

Сообщается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", - отметил премьер.

Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах

"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля который был признан президентом Трампом", - добавил Нетаньяху.