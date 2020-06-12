 

О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль

События Сегодня, 16:4953
О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.

 

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия

Сообщается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.

"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", - отметил премьер.

Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах

"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля который был признан президентом Трампом", - добавил Нетаньяху.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Израиль, Трамп, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ

Новости по теме

Вводить санкции против работников Международного уголовного суда разрешил Трамп
Вводить санкции против работников Международного уголовного суда разрешил Трамп
12-июн-2020, 10:09
На убийство палестинца, из-за чего в Израиле вспыхнули протесты отреагировал Нетаньяху
На убийство палестинца, из-за чего в Израиле вспыхнули протесты отреагировал Нетаньяху
8-июн-2020, 15:11
Новый состав правительства утвердили в Израиле
Новый состав правительства утвердили в Израиле
17-мая-2020, 20:25
Нетаньяху формировать правительство разрешил израильский суд
Нетаньяху формировать правительство разрешил израильский суд
7-мая-2020, 15:13
Пассивную вакцину от COVID-19 разработал Израиль
Пассивную вакцину от COVID-19 разработал Израиль
5-мая-2020, 11:44

Последние новости

18:46
Политика
Первого замглавы налоговой Киева отстранили
18:43
Политика
Продажу "Мотор Сич" большой дипломатической игрой считает МИД
18:42
События
Во время оформления аварии в Киеве сбили полицейскую
16:55
Политика
Первого фигуранта по делу взятки Холодницкому взяли под стражу и назначили залог
16:50
События
Деньги вернут участникам пробного ВНО
16:49
События
О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль
16:47
События
На границе с Польшей обострилась ситуация с пропуском
14:34
События
С 21 июня границы открывает Испания
14:33
События
Количество доноров крови в Украине уменьшается
14:32
События
Соглашение о закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса подписали в ЕС
14:30
События
Двумя способами можно будет пройти пробное ВНО
12:33
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (14.06.20)
12:29
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 14 Июня
11:31
Политика
Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине - заявил Помпео
11:29
Политика
Южной Корее военными действиями угрожает cестра Ким Чен Ына
11:25
События
"Вылез" позорный нюанс с районированием Украины
11:22
События
Зеленский срочно созвал Кабмин
11:17
События
Полностью отменила карантин одна из земель Германии
11:15
События
Для заробитчан на украино-польской границе спасатели поставили палатки
11:06
События
Как долго легкие будут восстанавливаться после коронавируса рассказал Пульмонолог

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам239146
Немецкие медики увидели глобальную фальсификацию с коронавирусом: опасность переоценена14498
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.06 (состоянием на 09:00)3114
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 14.06 (состоянием на 09:00)2012
Правила въезда в Украину во время карантина назвали в Минздраве678
Стали известны результаты тестов на коронавирус у Ермака и Резникова667
Злочевский ответил на обвинения по делу взятки Холодницкому550

Досуг

Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Что такое биткоин и где его выгодно продать онлайн
Слово «биткоин» – ворвалось в наш лексикон несколько лет назад. Но для многих простых обывателей его значение до сих пор остается загадкой. Более того, ассоциируется с чем-то негативным и запрещенным. Постараемся развеять сомнения и заблуждения.
Вчера, 18:55141
Телевизоры Philips: важные особенности бренда
Телевизоры Philips: важные особенности бренда
Приобретение телевизора для всей семьи — событие важное. Допускать ошибки при выборе нельзя. А потому перед принятием окончательного решения о покупке имеет смысл провести небольшое исследование рынка.
Вчера, 18:53154
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Покупка новой квартиры в Киевской области - на что обратить особое внимание?
Покупать квартиру от застройщика напрямую — большой риск. За последние несколько лет зафиксирован ни один случай, когда компания не сдала дом в эксплуатацию в назначенные сроки.
12-июн-2020, 19:04107
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Базы отдыха в Приморске официально открыты
Перед началом курортного сезона 2020 отельеры оказались откровенно озадаченными ситуацией с карантином, и, в силу длительного отсутствия каких-либо четких указаний со стороны правительства, были вынуждены приспосабливаться к новой реальности так, как сами это понимали.
12-июн-2020, 14:32130
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки: типы и особенности
Слабоалкогольные напитки — прекрасный способ освежиться и расслабиться. Наш каталог — настоящая библиотека самых разных напитков на любой вкус. От сладких или нейтральных до свежих или с кислинкой.
12-июн-2020, 09:1587
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Термометры ArhiMED от интернет-магазина BabyMedical
Инфракрасные (ИК) термометры — это сравнительно новое и дорогостоящее изобретение. Многие люди по привычке еще пользуются ртутными и электронными приборами, но бесконтактные градусники имеют несколько неоспоримых преимуществ перед устаревшими моделями
11-июн-2020, 18:24145

События

Во время оформления аварии в Киеве сбили полицейскую
Во время оформления аварии в Киеве сбили полицейскую
Инцидент произошел на проспекте Палладина
Сегодня, 18:4247
Деньги вернут участникам пробного ВНО
Деньги вернут участникам пробного ВНО
Из-за отмены пробного ВНО в учебных заведениях вернут от 138 до 150 гривен
Сегодня, 16:5057
О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль
О начале строительства "города Трампа" на Голанах объявил Израиль
Поселение будет называться Рамат-Трамп
Сегодня, 16:4954
На границе с Польшей обострилась ситуация с пропуском
На границе с Польшей обострилась ситуация с пропуском
Польша проводит дополнительный контроль в отношении прибывающих украинцев
Сегодня, 16:4768
С 21 июня границы открывает Испания
С 21 июня границы открывает Испания
Открытие испанских границ для граждан третьих стран будет не раньше  июля
Сегодня, 14:3470
Количество доноров крови в Украине уменьшается
Количество доноров крови в Украине уменьшается
Сегодня в мире отмечают день донора крови
Сегодня, 14:3362
7 Днів