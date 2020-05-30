На границе с Польшей очереди уменьшились

Вечером 14 июня очереди на украинско-польской границе начали уменьшаться.

Пограничники делают все возможное для разгрузки ситуации на пункте пропуска "Шегини ".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сейчас украинские пограничники оформляют около 70 человек в час, однако люди застревают в очереди перед польским пунктом пропуска "Медика". Задержки связаны с карантином.

С начала суток украинская сторона почти 10 раз официально обратилась к польским пограничникам с просьбой ускорить пропуск лиц, следующих в Польшу.

Кроме того, по последним данным Западного регионального управления ГПСУ, по состоянию на 15 часов на украинском пункте пропуска "Краковец" наблюдалась очередь из 90 человек.