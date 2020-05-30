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События Сегодня, 01:0042
Приток беженцев резко усилился в ЕС

В мае вновь резко усилился приток беженцев в Европейский союз после заметного снижения в апреле, вызванного пандемией коронавируса.

 

В целом за год стало на 6% меньше нелегальных переходов границ ЕС.

Об этом сообщает DW

Так, в прошлом месяце Европейская пограничная служба Frontex зафиксировала почти 4300 случаев несанкционированного перехода границ Евросоюза на главных миграционных маршрутах - почти втрое больше, чем в апреле.

В апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов является путь через Турцию, Грецию и Италию.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, Беженцы, 7dniv, 7dnivinfo  
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