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Поезд в Чехии столкнулся с автобусом на переезде

В Чехии сегодня, 14 июня, на железнодорожном переезде вблизи Праги произошло столкновение автобуса и пригородного поезда.

 

В результате аварии пострадали 10 человек.

Об этом сообщает Ceske Noviny

Чрезвычайное происшествие произошло около 7 часов утра. Железнодорожная администрация утверждает, что сигнализация на переезде работала и это подтвердили в полиции.

На момент аварии в поезде и автобусе всего находились 12 пассажиров, только двое из них не пострадали. Одну женщину с серьезными травмами госпитализировали авиацией, остальные пострадавшие получили незначительные повреждения.

Движение на железнодорожной линии и автодороге было приостановлено. Автобус уже убрали с пути, но движение пока не возобновили.

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Теги: news, новости, Украина, Авария, Чехия, 7dniv, 7dnivinfo  
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