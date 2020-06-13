Куда смогут полететь украинцы с 15 июня

Уже завтра, 15 июня, Украина в рамках ослабления карантина возобновит международные авиарейсы.

РБК-Украина собрало информацию о том, куда смогут полететь украинцы.

Какие аэропорты возобновляют работу

В настоящее время международные рейсы запланированы из международных аэропортов "Борисполь", "Киев" ("Жуляны") и "Одесса". Аэропорты во Львове и Харькове пока не планируют международные рейсы.

Куда можно лететь уже завтра

По данным онлайн табло аэропорта "Борисполь", на понедельник запланированы рейсы в направлении Кишинева, Остенде, Минска, Ахмедабада, Амстердама, Дубай, Тель-Авива и Вильнюса.

Международный аэропорт "Киев" завтра примет один рейс из Минска, а из Одессы запланирован рейс в обратном направлении.