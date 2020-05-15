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События Сегодня, 08:0045
О первой победе над пандемией во Франции объявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции.

 

По его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.

Об этом сообщает издание Le Monde

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", - заявил он.

Отметим, по состоянию на сегодня в этой стране 157 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 72 808 человек и 29 389 человек умерли.

Франция является одной из стран ЕС, в которой сложная эпидемиологическая ситуация. Ранее сообщалось, что о первом случае COVID-19 во Франции было известно еще в 2019 году.

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Теги: news, новости, Украина, Франция, Пандемия, 7dniv, 7dnivinfo  
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