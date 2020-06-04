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События Сегодня, 10:3949
Военную операцию против курдов в Ираке начала Турция

На севере Ирака началась военная спецоперация турецкой армии под названием "Коготь орла". Цель - ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция называет террористами.

 

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции

Воздушная операция началась ночью в понедельник, 15 июня. По информации телеканала Al Arabiya, Военно-воздушные силы Турции сбросили порядка 20 бомб в горах Синджар. Отмечается, что перед этим курды напали на полицейский участок турецких сил безопасности.

В сообщении Министерства указано, что курды "нападают на границы Турции", поэтому Анкара, проводя спецоперацию, использует свои "законные права на самооборону".

"Воздушные операции проводятся на террористических местах в Синджаре, Карачаке, Кандиле, Запе, Авасине Басяне и Хакурке, которые используются террористами в качестве баз", - добавили в министерстве.

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