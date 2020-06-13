Еще 263 украинцев эвакуировали спецрейсом Торонто-Киев

Слово «биткоин» – ворвалось в наш лексикон несколько лет назад. Но для многих простых обывателей его значение до сих пор остается загадкой. Более того, ассоциируется с чем-то негативным и запрещенным. Постараемся развеять сомнения и заблуждения.

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