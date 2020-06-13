Еще 263 украинцев эвакуировали спецрейсом Торонто-Киев

Из Канады отправился очередной специальный эвакуационный рейс, который доставит в Украину 263-х граждан.
Самолет направляется в Киев.
Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Канаде.
Рейс, который отправился из Торонто в воскресенье, 14 июня, выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".
"Надеемся, спецрейсы нам больше не понадобятся", - отметила пресс-служба посольства.
Отметим, 4 июня очередной спецрейс с украинцами вылетел в Киев из США - на борту самолета зарегистрировались 253 гражданина. Предыдущий рейс из США отправлялся из Нью-Йорка 31 мая, доставив домой 260 украинских граждан.