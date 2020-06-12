 

Под судом произошла потасовка в связи с делом Стерненко

События Сегодня, 14:5351
Под судом произошла потасовка в связи с делом Стерненко

Под зданием Шевченковского суда Киева произошла потасовка между участниками акции протеста и правоохранителями.

 

В этом суде избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина

Причиной потасовки было желание активистов прогнать журналистов, работающих на блогера Анатолия Шария.

Отметим, что в минувшую пятницу также была акция под Шевченковским судом. Тогда были стычки между правоохранителями и активистами.

В этом суде избирают меру пресечения активисту Сергею Стерненку, которому объявили подозрения в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, в мае 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. Защищаясь, активист ударил одного из них ножом в грудь, мужчина скончался через несколько минут.

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