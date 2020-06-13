Технические проблемы возникли с проведением пробного ВНО

Из-за большой нагрузки сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования стали работать медленнее.
В Министерстве образования и науки подчеркнули, что тестовое испытание-онлайн можно пройти до 18:00 19 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, в МОН призывают всех абитуриентов не волноваться. Кроме того, там отмечают, что скачать тестовую тетрадь, бланк ответов с украинского языка и литературы и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18:00 19 июня.
В настоящее время Украинский центр оценивания качества образования работает над тем, чтобы устранить технические проблемы.
В случае проблемы во время сдачи пробного ВНО МОН советует обращаться в региональные центры оценивания качества образования:
- Винницкий
Регионы обслуживания: Винницкая, Житомирская, Хмельницкая области
(0432) 65-65-35
- Днепропетровский
Регионы обслуживания: Днепропетровская, Запорожская области
(056) 790-24-99
- Донецкий
Регионы обслуживания: Донецкая, Луганская области
(06264) 2-02-58
- Ивано-Франковский
Регионы обслуживания: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская области
(0342) 75-09-75
- Киевская
Регионы обслуживания: м. Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская области
(044) 227-02-92
- Львовский
Регионы обслуживания: Львовская, Ровенская, Волынская области
(032) 231-49-83
- Одесский
Регионы обслуживания: Одесская, Кировоградская области
(048) 784-69-95
- Харьковский
Регионы обслуживания: Харьковская, Полтавская, Сумская области
(057) 705-07-37
- Херсонский
Регионы обслуживания: Херсонская, Николаевская области, Автономная Республика Крым, город Севастополь
(0552) 46-00-55