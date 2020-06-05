Кабмин готовит новые изменения по поводу карантина

Украинское правительство готовит очередные изменения по карантинным ограничениям.

Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба президента.

По словам Степанова, в постановление, которое регламентирует соблюдение карантинных мер, будут вноситься изменения.

"Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации" - говорится в сообщении.