 

Число умерших за месяц от коронавируса в Украине выросло почти вдвое

События Сегодня, 17:4163
Число умерших за месяц от коронавируса в Украине выросло почти вдвое

С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое. За месяц умерли 435 украинцев.

 

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья

Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на сегодня число летальных случаев - 901.

Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель смертности по Украине - 2,9%.

В шести областях показатель смертности превышает средний по Украине:

  • Ивано-Франковской области (5,4%);
  • Кировоградской (5,3%);
  • Полтавской (4,7%);
  • Черновицкой (4,3%);
  • Черкасской (3,7%);
  • Львовской области (3,6%).

"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти - 9 дней", - сообщили в ЦОЗ.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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