Число умерших за месяц от коронавируса в Украине выросло почти вдвое

С 15 мая до 15 июня количество смертей от коронавируса в Украине выросло почти вдвое. За месяц умерли 435 украинцев.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Так, 15 мая в Украине было зарегистрировано 476 смертей. По состоянию на сегодня число летальных случаев - 901.

Показатель смертности составляет 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель смертности по Украине - 2,9%.

В шести областях показатель смертности превышает средний по Украине:

Ивано-Франковской области (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновицкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской области (3,6%).

"Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. От момента госпитализации до смерти - 9 дней", - сообщили в ЦОЗ.