МакДоналдс в Украине объявил войну русскоязычным гражданам. Дошло уже до обзывательства их «собакоязычными».

Пользователей соцсетей возмутил отказ популярной сети ресторанов быстрого питания предоставлять свои услуги клиентам на русском языке.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

В электронном меню McDonald's доступны только два языка: украинский и английский. Это стало причиной возмущения большого количества пользователей соцсетей, которые восприняли это, как неприкрытую дискриминацию русскоязычного населения Украины. Поэтому негодующие призвали к бойкоту ресторанов быстрого питания.

"Так понимаю руководители или айтишники компании Макдональдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет. Будем считать что их тоже нет. Посмотрим сколько нас, таких", - написал на своей странице в Facebook журналист Евгений Хурсин.

Как подмечает автор заявления, после этого поста в комментариях на него накинулись "перепатриоты", предлагая ему убраться из Украины из-за его позиции.

"Я отлично пишу, говорю и понимаю украинский. Прошу заметить не предлагал убирать украинский или английский. Наоборот они должны быть. Обязательно. Как и русский - второй, если не первый по популярности язык в стране. Вопрос уважения к клиентам. Но похоже компания выбирает политику вместо бизнеса. Вот на своей странице они дают исчерпывающий ответ. Ну ок", - пояснил Хурсин.

Отметим, что представители компании уже прокомментировали возмущение клиентов отсутствием русского языка: "В компании МакДональдз в Украине основным языком коммуникации является украинский язык. В частности, украинским языком предоставлена информация в уголке потребителя, на сайте, осуществляется рекламная коммуникация, общение в социальных сетях".

В противовес русскоязычным пользователям высказалась и Мария Звиробий, призвав пользователей обязательно купить в Макдональдсе что-нибудь в благодарность за «пригорання собакоязичних срак».

Напомним, согласно данным социологического опроса КМИС, половина украинцев назвала русский язык историческим достоянием Украины.

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