За просрочку платежей во время карантина запретили штрафовать Банкам

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За закон проголосовали 344 нардепа.

Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Отметим, в Министерстве финансов ранее сообщали, что банки одобряют только одну из 40 заявок на дешевые кредиты.