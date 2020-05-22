Отменить квоты на серную кислоту требует "Азовсталь" от Петрашко

Квоты на импорт серной кислоты необходимо как можно быстрее отменить, чтобы обеспечить отечественным предприятиям возможность закупать ресурс в достаточных объемах и по конкурентной цене.

Об этом говорится в обращении ПАО "МК "Азовсталь" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.

В "Азовстали" отметили, что из-за аварии на крупнейшем производителе серной кислоты в Украине - ПАО "Сумыхимпром" - на рынке возник значительный дефицит серной кислоты, что привело к существенному росту цен на нее. Кроме того, ситуация с нехваткой ресурса обостряется существующими квотами на импорт серной кислоты.

"Даже рост цен не гарантирует наличие ресурса на нашем предприятии, поскольку введены квоты на импорт серной кислоты лишили нас возможности диверсифицировать источники поставок ресурса путем импортных производителей", - отмечается в обращении.

На предприятии отметили, что отсутствие серной кислоты приведет к чрезвычайно негативным последствиям, причем не только экономических, но и экологических. А также отметили, что предприятие не сможет реализовывать свою продукцию и платить налоги в бюджет. И призвали министра срочно отменить квоты на импорт серной кислоты.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стал якобы защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту без об'исключения предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках в отдельных посредников.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важной для них сырьем, а также создание условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты