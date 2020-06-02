Передать секретные данные в РФ пытался командир боевого корабля

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки секретных данных в сфере боевой готовности Вооруженных сил Украины.

Их пытался передать спецслужбам Российской Федерации командир боевого корабля Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в спецслужбе, капитан 2 ранга был завербован спецслужбами РФ во время визита того на оккупированный Крым. После возвращения к месту дислокации своего экипажа командир начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи спецслужбам РФ.

"Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированном полуострове. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело. У фигуранта изъято носители информации с ограниченным доступом. Также военнослужащего отстранили от занимаемой должности и отменили доступ к гостайне.