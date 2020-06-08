Как распознать панические атаки и что с ними делать объяснил Минздрав украинцам

Особенно опасны осложнения атак, так как они могут спровоцировать психические отклонения.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"У многих людей в жизни бывает только один-два приступа паники, и проблема проходит, возможно, когда заканчивается стрессовая ситуация. Но если у вас периодические, неожиданные атаки и вы чувствуете постоянный страх перед следующим, может возникнуть состояние, называемое паническим расстройством. ️Паническая атака - это внезапный эпизод сильного страха, который приводит к тяжелым физическим реакциям, без реальной опасности или видимой причины. Когда случаются приступы паники, вы можете подумать, что теряете контроль, переживаете сердечный приступ или даже умираете", - указано в сообщении.
Ученые не могут назвать точную причину возникновения панических атак, однако вынесли наиболее вероятные факторы:
- наследственность;
- стрессовая ситуация (переезд, супружеский конфликт, операция, новые обязанности или физическая болезнь, смерть близкого человека);
- травматическое событие (сексуальное насилие или серьезная авария);
- темперамент, чувствительный к стрессу или склонный к негативным эмоциям;
- изменения в работе определенных участков мозга;
- курение или чрезмерное потребление кофеина;
- история пережитого детского физического или сексуального насилия.
Панические атаки обычно начинаются внезапно, без предупредительных признаков. Они могут нанести удар в любое время - за рулем автомобиля, в торговом центре, во время засыпания или деловой встречи.
Обратиться за медицинской помощью следует, если атаки вызывают дискомфорт и вы чувствуете, что не можете преодолеть их самостоятельно. Многие симптомы панической атаки могут напоминать другие боли, потому проверить состояние здоровья у врача необходимо в любом случае.
Проконсультироваться с лечащим вас врачом необходимо также, чтобы не допустить такие вероятные осложнения панических атак:
- развитие специфических фобий (например, страх вождения автомобиля или выхода из дома);
- частые обращения за медицинской помощью из-за плохого самочувствия;
- избегание определенных социальных ситуаций;
- проблемы на работе или в школе;
- депрессия, тревожные расстройства и другие психические заболевания;
- повышенный риск совершения самоубийства;
- злоупотребление алкоголем или другими веществами.
Чтобы самостоятельно справиться с проблемой, прежде всего нужно осознать иллюзорность страха, а также:
- поймите причины тревоги, паники или агорафобии;
- определите ситуации, которых вы избегаете или боитесь;
- оцените природу конкретных симптомов, их частоту и тяжесть, а также обстоятельства, при которых возникает паника;
- выясните, есть ли сопутствующие факторы (депрессия, другие тревожные состояния, употребление психоактивных веществ и прочее).
- проводите практики для расслабления мышц;
- занимайтесь релаксацией при помощью дыхательных упражнений или медитаций;
- научитесь распознавать собственные признаки стресса и определять вместе со специалистом эффективные техники для их ослабления.