 

Как распознать панические атаки и что с ними делать объяснил Минздрав украинцам

События Вчера, 23:1944
Как распознать панические атаки и что с ними делать объяснил Минздрав украинцам

Особенно опасны осложнения атак, так как они могут спровоцировать психические отклонения. 

 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"У многих людей в жизни бывает только один-два приступа паники, и проблема проходит, возможно, когда заканчивается стрессовая ситуация. Но если у вас периодические, неожиданные атаки и вы чувствуете постоянный страх перед следующим, может возникнуть состояние, называемое паническим расстройством. ️Паническая атака - это внезапный эпизод сильного страха, который приводит к тяжелым физическим реакциям, без реальной опасности или видимой причины. Когда случаются приступы паники, вы можете подумать, что теряете контроль, переживаете сердечный приступ или даже умираете", - указано в сообщении.

Ученые не могут назвать точную причину возникновения панических атак, однако вынесли наиболее вероятные факторы: 

- наследственность;

- стрессовая ситуация (переезд, супружеский конфликт, операция, новые обязанности или физическая болезнь, смерть близкого человека);

- травматическое событие (сексуальное насилие или серьезная авария);

- темперамент, чувствительный к стрессу или склонный к негативным эмоциям;

- изменения в работе определенных участков мозга;

- курение или чрезмерное потребление кофеина;

- история пережитого детского физического или сексуального насилия.

Панические атаки обычно начинаются внезапно, без предупредительных признаков. Они могут нанести удар в любое время - за рулем автомобиля, в торговом центре, во время засыпания или деловой встречи.

Обратиться за медицинской помощью следует, если атаки вызывают дискомфорт и вы чувствуете, что не можете преодолеть их самостоятельно. Многие симптомы панической атаки могут напоминать другие боли, потому проверить состояние здоровья у врача необходимо в любом случае. 

 

Проконсультироваться с лечащим вас врачом необходимо также, чтобы не допустить такие вероятные осложнения панических атак:

- развитие специфических фобий (например, страх вождения автомобиля или выхода из дома);

- частые обращения за медицинской помощью из-за плохого самочувствия;

- избегание определенных социальных ситуаций;

- проблемы на работе или в школе;

- депрессия, тревожные расстройства и другие психические заболевания;

- повышенный риск совершения самоубийства;

- злоупотребление алкоголем или другими веществами.

Чтобы самостоятельно справиться с проблемой, прежде всего нужно осознать иллюзорность страха, а также:

- поймите причины тревоги, паники или агорафобии;

- определите ситуации, которых вы избегаете или боитесь;

- оцените природу конкретных симптомов, их частоту и тяжесть, а также обстоятельства, при которых возникает паника;

- выясните, есть ли сопутствующие факторы (депрессия, другие тревожные состояния, употребление психоактивных веществ и прочее).

- проводите практики для расслабления мышц;

- занимайтесь релаксацией при помощью дыхательных упражнений или медитаций;

- научитесь распознавать собственные признаки стресса и определять вместе со специалистом эффективные техники для их ослабления.  

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, Панические_атаки, 7dniv, 7dnivinfo  
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