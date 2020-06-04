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События Сегодня, 10:5727
Меры безопасности в центре Киева усилила полиция

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

 

В правительственном квартале запланировано несколько массовых акций.

Об этом сообщили в полиции Киева

В частности, на усиленное дежурство вместе с полицейскими, заступили военные Национальной гвардии.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что одно из мероприятий пройдет на улице Банковой, а его участники "имеют различные политические предпочтения".

"Не исключено, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям. Полиция вне политики и независимо от политических предпочтений организаторов акции мы будем действовать в рамках своей компетенции", - сообщили в Нацполиции.

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