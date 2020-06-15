Упал самолет в Одессе, есть раненные

В Одессе разбился двухместный самолет "Дельфин".

По предварительным данным, пострадали два человека.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Малиновском районе города.

"Самолет упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

В то же время советник главы одесской полиции Руслан Форостяк сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

"В Одессе неприятность, только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным из двух человек, находившихся на борту, один погиб", - заявил Форостяк.

Он рассказал, что самолет упал сразу после взлета на территории гипермаркета ТЦ "Метро", расположенного рядом с аэродромом. Хотя фотографии, опубликованные полицией, показывают, что самолет находится посреди дороги.