 

С 1 сентября школьникам придётся осваивать программу самостоятельно

События Сегодня, 15:1955
С 1 сентября школьникам придётся осваивать программу самостоятельно

Кабмин рассматривает возможность изменения организации образовательного процесса в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса.

Об этом говорится в программе деятельности Кабинета Министров, сообщают Украинские Новости.

В разделе программы деятельности Кабмина "Краткосрочные приоритеты деятельности правительства" есть пункт относительно подготовки образовательных заведений к учебному году 2020-2021 и организации учебного процесса в условиях пандемии. Также Кабмин выделил среди приоритетов организацию дистанционного обучения, завершение учебного года 2019-2020, проведение внешнего независимого оценивания, организацию пробного ЗНО в онлайн-режиме, а также вступительной кампании в учебные заведения в 2020 году.

Вполне вероятно, что в условиях пандемии с 1 сентября школьники начнут обучение дистанционно. Дети будут учиться с учетом индивидуального подхода. На период карантина детям придется осваивать школьную программу самостоятельно.

Как сообщила в.и.о. министра образования и науки, Любомира Мандзий, в программе «Завтрак с 1+1» она надеется, что в школе будут больше использовать технологии дистанционного обучения и это позволит постепенно перейти к другому формату обучения, в котором будет использована и классно-урочная система и технология смешанного обучения.

Глава МОН отметила, что учителям образовательных учреждений до конца июня будут предоставлены рекомендации относительно планирования структуры следующего учебного года. По ее словам будет «корректирующее обучение», с помощью которого учителя смогут определить на сколько ученики освоили материал, который они изучали дистанционно во время карантина. То есть предусматривается исключительно индивидуальный подход к каждому ученику.

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