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События Сегодня, 18:4832
В полиции подвели итоги стычек в Киеве

В среду, 17 июня, во время массовых мероприятий в центре Киева полиция задерживала 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции партии Шария.Об этом сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщают в Отделе коммуникации полиции Киева, один из полицейских применил силу во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ.

Ранее 7dniv.info писало ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА РАДИКАЛОВ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ АКЦИЮ ПРОТЕСТА В ЦЕНТРЕ КИЕВА

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил Крищенко.

Также стало известно, что около 13:40 на платформе станции метро "Театральная" между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков. Конфликт пресекла полиция. В то же время сами участники стычки показывали видео, где они дерутся не только с помощью баллончиков, но и в рукопашную.

 

 

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