Лукашенко отправил на парад в Москву заражённых военных

Уже в Москве болезнь выявили у ефрейтора и трех рядовых роты почетного караула.

Об этом написал в своем телеграм-канале белорусский журналист Степан Путило.

По его данным, вспышка коронавируса в беларусской воинской части началась давно. Родные военнослужащих сообщают, что заражен был каждый второй, но разглашение этой информации было под строжайшим запретом.

"После того как заразилось 36 человек, волна не остановилась. На днях ребят отправили в Москву. Все поехали якобы здоровые, но по приезду несколько солдат оказались зараженными - их поместили на карантин. Теперь в срочном порядке отправили ещепартию - к людям, которые заражены и которые находились в непосредственном контакте (т. е. наших детей осознанно отправляют заразиться!)... Всем плевать на здоровье парней, относятся к ним как к мясу", - цитирует автор поста родителей военнослужащих.

Также журналисту стало известно, что среди отправленных в Москву из Беларуси военных, у 15 человек были положительные результаты теста на коронавирус. Руководство части об этом знало, но ничего не предприняло, поскольку солдат было некем заменить.

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